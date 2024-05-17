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Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер, №3 - Запорожье (504761) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
116,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (4)
110,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (38)
110,24
Экономия: -5,34 грн
104,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (24)
110,01
Экономия: -6,01 грн
104,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
114,41
Экономия: -5,24 грн
109,17 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
116,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
116,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
116,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (28)
109,71
Экономия: -4,81 грн
104,90 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
116,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (21)
109,56
Экономия: -4,66 грн
104,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (14)
108,98
Экономия: -4,08 грн
104,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
116,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (19)
110,38
Экономия: -5,48 грн
104,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (12)
110,53
Экономия: -5,63 грн
104,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
109,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
110,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (13)
108,07
Экономия: -4,07 грн
104,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (13)
111,54
Экономия: -6,64 грн
104,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
131,89
Экономия: -38,89 грн
93,00 грн