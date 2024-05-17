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Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер, №6 - Запорожье (504759) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
95,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
103,60
Экономия: -14,55 грн
89,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
121,03
Экономия: -22,31 грн
98,72 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
111,50
Экономия: -12,78 грн
98,72 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
109,36 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
113,90
Экономия: -20,70 грн
93,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
112,10
Экономия: -19,26 грн
92,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
101,16
Экономия: -5,16 грн
96,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
100,37
Экономия: -3,78 грн
96,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
98,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
105,79
Экономия: -3,89 грн
101,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
103,20
Экономия: -4,30 грн
98,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
97,23
Экономия: -3,80 грн
93,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
97,02
Экономия: -30,59 грн
66,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (5)
83,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 49 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
98,93
Экономия: -5,73 грн
93,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
99,67
Экономия: -6,24 грн
93,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
108,06
Экономия: -14,86 грн
93,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
70,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
111,99
Экономия: -13,27 грн
98,72 грн