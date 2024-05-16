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Азитромицин Евро таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер, №6 - Львов (504759) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
104,58
Экономия: -3,64 грн
100,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
104,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
104,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
113,69
Экономия: -14,99 грн
98,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
113,06
Экономия: -14,36 грн
98,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
104,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
113,66
Экономия: -14,96 грн
98,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
112,40
Экономия: -13,70 грн
98,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
113,66
Экономия: -14,96 грн
98,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
112,50
Экономия: -13,80 грн
98,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
104,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
100,17
Экономия: -3,69 грн
96,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
113,69
Экономия: -14,99 грн
98,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (168)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
104,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
102,13
Экономия: -5,13 грн
97,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
113,66
Экономия: -14,96 грн
98,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
113,68
Экономия: -14,98 грн
98,70 грн