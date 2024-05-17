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Азитромицин 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Запорожье (134908) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
147,50
Экономия: -9,93 грн
137,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
Всего: упаковка (1)
167,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (2)
167,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Долинская, ул. Центральная, 144
Всего: упаковка (1)
160,99
Экономия: -23,42 грн
137,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (2)
165,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (1)
165,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (20)
153,92 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (3)
156,80 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
154,99
Экономия: -17,42 грн
137,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (7)
160,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
165,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (2)
152,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (1)
138,23 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (7)
163,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (10)
163,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (2)
137,90 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Катеринополь, ул. Соборная, 36
Всего: упаковка (16)
157,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 49 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
Всего: упаковка (2)
157,10 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
Всего: упаковка (2)
163,14
Экономия: -25,57 грн
137,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
163,00 грн