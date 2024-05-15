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Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл с калибровочным шприцом и мерной ложкой, №1 - Днепр (Днепропетровск) (184833) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
152,96
Экономия: -16,99 грн
135,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
137,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
158,92
Экономия: -36,02 грн
122,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
150,09
Экономия: -26,69 грн
123,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
124,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
137,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
137,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
137,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
131,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
137,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
143,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
137,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
148,65
Экономия: -25,59 грн
123,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
137,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
137,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
137,00 грн