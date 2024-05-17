Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯМАКРОЛИДЫ, ЛИНКОЗАМИДЫ И СТРЕПТОГРАМИНЫМакролидыАзитромицинАзимед®Цены в аптеках

Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл с калибровочным шприцом и мерной ложкой, №1 - Одесса (174137) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
223,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
253,30
Экономия: -39,60 грн
213,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
253,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
234,74
Экономия: -10,70 грн
224,04 грн
Колонтаевская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
214,10 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
232,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
265,75
Экономия: -67,45 грн
198,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
260,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
223,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
239,20
Экономия: -44,47 грн
194,73 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
240,05
Экономия: -24,72 грн
215,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
222,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
223,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
244,50 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
228,10 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
228,18
Экономия: -13,36 грн
214,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 17 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
257,85
Экономия: -63,12 грн
194,73 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
251,86
Экономия: -36,53 грн
215,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
231,85
Экономия: -17,26 грн
214,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
242,10
Экономия: -30,54 грн
211,56 грн