Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫАминокислоты и их производныеЛевокарнитинАгвантарЦены в аптеках

Агвантар раствор для орального применения 20 % контейнер 100 мл, №1 - Запорожье (143910) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
370,97
Экономия: -62,53 грн
308,44 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
342,73
Экономия: -33,75 грн
308,98 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
348,99
Экономия: -52,34 грн
296,65 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
373,00
Экономия: -48,00 грн
325,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
336,11 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
333,99
Экономия: -37,34 грн
296,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
326,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
346,09
Экономия: -15,19 грн
330,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
308,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
340,37
Экономия: -14,47 грн
325,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
359,46
Экономия: -23,43 грн
336,03 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
359,20
Экономия: -59,60 грн
299,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
358,69
Экономия: -50,22 грн
308,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
324,54
Экономия: -16,54 грн
308,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
325,43 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
365,66
Экономия: -57,19 грн
308,47 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
351,95
Экономия: -45,25 грн
306,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
359,99
Экономия: -44,29 грн
315,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
326,03 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
315,71 грн