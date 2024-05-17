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Агвантар раствор для орального применения 20 % контейнер 100 мл, №1 - Одесса (143910) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
321,27
Экономия: -9,36 грн
311,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
358,08
Экономия: -60,24 грн
297,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
335,03
Экономия: -29,64 грн
305,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
384,99
Экономия: -88,36 грн
296,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
323,73 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
339,53
Экономия: -28,32 грн
311,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 17 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
347,41
Экономия: -36,20 грн
311,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
345,99
Экономия: -49,36 грн
296,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
348,27
Экономия: -41,92 грн
306,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
326,57
Экономия: -15,36 грн
311,21 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -130,50 грн
296,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
350,88
Экономия: -32,77 грн
318,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
328,88
Экономия: -31,04 грн
297,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
346,99
Экономия: -50,36 грн
296,63 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
327,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
327,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
338,34
Экономия: -20,44 грн
317,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
363,17
Экономия: -20,88 грн
342,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
322,99
Экономия: -26,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (3)
352,99
Экономия: -56,36 грн
296,63 грн