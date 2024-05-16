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Агвантар раствор для орального применения 20 % контейнер 100 мл, №1 - Львов (143910) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
329,84
Экономия: -24,45 грн
305,39 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
325,99
Экономия: -29,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
365,99
Экономия: -69,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
364,99
Экономия: -68,36 грн
296,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
358,60
Экономия: -25,04 грн
333,56 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
416,50
Экономия: -120,00 грн
296,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
356,32
Экономия: -17,32 грн
339,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
318,99
Экономия: -22,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
379,99
Экономия: -83,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
357,99
Экономия: -61,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
393,99
Экономия: -97,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
322,99
Экономия: -26,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
348,99
Экономия: -52,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
365,99
Экономия: -69,36 грн
296,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
338,35
Экономия: -32,96 грн
305,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
394,99
Экономия: -98,36 грн
296,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
326,29
Экономия: -20,90 грн
305,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
300,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (5)
388,99
Экономия: -92,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
366,99
Экономия: -70,36 грн
296,63 грн