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Агвантар раствор для орального применения 20 % контейнер 30 мл, №1 - Львов (143909) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
155,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -40,48 грн
132,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
179,99
Экономия: -47,97 грн
132,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -40,48 грн
132,02 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
183,10
Экономия: -5,49 грн
177,61 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
138,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
150,91 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (3)
153,50
Экономия: -21,48 грн
132,02 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
148,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
152,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
Всего: упаковка (1)
129,45 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
154,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
149,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
150,50
Экономия: -18,48 грн
132,02 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
139,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
Всего: упаковка (1)
179,99
Экономия: -47,97 грн
132,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
185,99
Экономия: -53,97 грн
132,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 94-А
Всего: упаковка (2)
160,50
Экономия: -28,48 грн
132,02 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
187,70 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
Всего: упаковка (1)
149,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
Всего: упаковка (1)
193,50
Экономия: -61,48 грн
132,02 грн