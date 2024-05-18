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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки со вкусом банана, №10 - Запорожье (622021) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (4)
10,65
Экономия: -0,32 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (12)
12,65
Экономия: -0,38 грн
12,27 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (13)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (4)
10,90
Экономия: -0,33 грн
10,57 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (14)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (4)
11,05
Экономия: -0,33 грн
10,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (9)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (5)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (2)
11,75
Экономия: -0,35 грн
11,40 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (4)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (3)
10,40
Экономия: -0,31 грн
10,09 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (8)
12,00
Экономия: -0,36 грн
11,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (11)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (7)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (10)
12,35
Экономия: -0,37 грн
11,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (6)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (8)
12,00
Экономия: -0,36 грн
11,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (8)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (11)
11,95
Экономия: -0,36 грн
11,59 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (12)
12,35
Экономия: -0,37 грн
11,98 грн