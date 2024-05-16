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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки со вкусом тутти-фрутти, №10 - Харьков (622020) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (5)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (13)
12,60
Экономия: -0,38 грн
12,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (5)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (6)
12,65
Экономия: -0,38 грн
12,27 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
12,60
Экономия: -0,38 грн
12,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (11)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (9)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (7)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (10)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (5)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (10)
12,65
Экономия: -0,38 грн
12,27 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (8)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (5)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (5)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (9)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (8)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (8)
12,10
Экономия: -0,36 грн
11,74 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (12)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (6)
11,30
Экономия: -0,34 грн
10,96 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (12)
12,85
Экономия: -0,39 грн
12,46 грн