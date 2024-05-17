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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с лимонным вкусом, №10 - Одесса (413697) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (9)
12,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (7)
13,10
Экономия: -0,39 грн
12,71 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (9)
12,10
Экономия: -0,36 грн
11,74 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (10)
12,50 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (9)
12,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
12,10
Экономия: -0,36 грн
11,74 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (1)
12,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Всего: упаковка (12)
12,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Арбузинка, ул. Центральная, 88
Всего: упаковка (10)
13,11 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (34)
12,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
Всего: упаковка (3)
11,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
Всего: упаковка (11)
13,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (16)
11,63 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
Всего: упаковка (3)
13,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 48 мин
Христиновка, ул. Украинская, 30
Всего: упаковка (2)
12,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Катеринополь, ул. Соборная, 36
Всего: упаковка (18)
12,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
Всего: упаковка (11)
12,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (2)
12,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (5)
12,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (10)
12,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: упаковка (8)
12,20 грн