Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАСКОРБИНКА® С САХАРОМЦены в аптеках

АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с лимонным вкусом, №10 - Харьков (413697) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (2)
10,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (5)
11,00 грн
Сатурн-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (6)
10,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (9)
10,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (4)
11,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (20)
11,00 грн
Сатурн-фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (9)
7,80 грн
В других городах:
Аптеки украины
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (3)
11,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 06:00
Конотоп, пл. Мира, 2
Всего: упаковка (18)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Хмельницкого Богдана, 5-А
Всего: упаковка (5)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 68
Всего: упаковка (15)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Садовая, 1
Всего: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Выровская, 27
Всего: упаковка (14)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Клубная, 95
Всего: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (10)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шостка, ул. Некрасова, 16
Всего: упаковка (9)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
Всего: упаковка (11)
12,45 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шостка, ул. Свободы, 27
Всего: упаковка (5)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Червоная Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
Всего: упаковка (13)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
Всего: упаковка (5)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
Всего: упаковка (7)
10,97 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
Всего: упаковка (10)
12,15 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (11)
12,10
Экономия: -0,36 грн
11,74 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
Всего: упаковка (11)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
Всего: упаковка (7)
12,15 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменка, ул. Покровская, 31-А
Всего: упаковка (10)
12,15 грн