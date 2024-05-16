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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с апельсиновым вкусом, №10 - Харьков (413694) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (7)
9,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (16)
10,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (10)
11,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (2)
10,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (12)
11,00 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
Всего: упаковка (7)
10,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (9)
10,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (1)
11,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (22)
11,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (1)
10,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
Всего: упаковка (4)
9,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (13)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (4)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (7)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (11)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (4)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (5)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (6)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (5)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (8)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (11)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (12)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (4)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (11)
13,15
Экономия: -0,39 грн
12,76 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (13)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (7)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (12)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (7)
13,15
Экономия: -0,39 грн
12,76 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (13)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (6)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (14)
13,15
Экономия: -0,39 грн
12,76 грн