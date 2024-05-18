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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с клубничным вкусом, №10 - Запорожье (193097) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (9)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (11)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (8)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (11)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (11)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (14)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (4)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (3)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (8)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (17)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (9)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (11)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (9)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн