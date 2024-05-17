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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с клубничным вкусом, №10 - Одесса (193097) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (17)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (14)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Любимая аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (8)
11,20 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (10)
13,00 грн
В других городах:
Фармакопейка
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Закрыто Открывается через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (28)
8,54
Экономия: -1,03 грн
7,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 18 мин
Николаев, ул. Строителей, 5-З
Всего: упаковка (12)
8,68
Экономия: -0,77 грн
7,91 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (3)
13,10
Экономия: -0,39 грн
12,71 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (13)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (16)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (12)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (17)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (6)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 18 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (20)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (5)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (9)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (12)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (9)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (11)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн