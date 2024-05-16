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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с клубничным вкусом, №10 - Львов (193097) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (7)
12,65
Экономия: -0,38 грн
12,27 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (11)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (7)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (6)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (15)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (9)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (9)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (9)
12,95
Экономия: -0,39 грн
12,56 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (10)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (4)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (9)
10,00 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (30)
11,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (11)
9,04
Экономия: -0,98 грн
8,06 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (9)
12,65
Экономия: -0,38 грн
12,27 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (13)
12,70
Экономия: -0,38 грн
12,32 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (3)
12,65
Экономия: -0,38 грн
12,27 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (12)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (12)
12,60
Экономия: -0,38 грн
12,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (12)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (6)
12,30
Экономия: -0,37 грн
11,93 грн