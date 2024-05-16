Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАСКОРБИНКА® С САХАРОМЦены в аптеках

АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с клубничным вкусом, №10 - Харьков (193097) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптеки украины
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (10)
10,00 грн
Аптеки украины
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (10)
11,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (8)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (7)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (8)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (8)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (7)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (21)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (14)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (10)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (4)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (7)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (4)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (13)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (17)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (7)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (18)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн