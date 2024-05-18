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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с мятным вкусом, №10 - Запорожье (193095) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (2)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (7)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (5)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (4)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (4)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (8)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (12)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (8)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -5,00 грн
9,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (11)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (4)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн