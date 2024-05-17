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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с мятным вкусом, №10 - Одесса (193095) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (15)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (5)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (4)
10,85
Экономия: -0,33 грн
10,52 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 18 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (9)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (12)
11,00
Экономия: -2,00 грн
9,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: упаковка (1)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (11)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (9)
10,00
Экономия: -1,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (8)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (10)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (12)
11,90
Экономия: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (4)
11,25
Экономия: -0,34 грн
10,91 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (4)
15,00
Экономия: -6,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (2)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Всего: упаковка (3)
13,00
Экономия: -4,00 грн
9,00 грн