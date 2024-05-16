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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки с мятным вкусом, №10 - Львов (193095) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (10)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (11)
12,10
Экономия: -0,36 грн
11,74 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (4)
10,65
Экономия: -0,32 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (10)
11,25
Экономия: -0,34 грн
10,91 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (3)
10,80
Экономия: -0,32 грн
10,48 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (8)
11,95
Экономия: -0,36 грн
11,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (11)
12,80
Экономия: -0,38 грн
12,42 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (6)
9,80
Экономия: -0,29 грн
9,51 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (10)
10,70
Экономия: -0,32 грн
10,38 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (3)
10,60
Экономия: -0,32 грн
10,28 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (7)
11,30
Экономия: -0,34 грн
10,96 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (6)
11,20
Экономия: -0,34 грн
10,86 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (4)
11,25
Экономия: -0,34 грн
10,91 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (12)
11,90
Экономия: -0,36 грн
11,54 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (3)
10,70
Экономия: -0,32 грн
10,38 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (16)
10,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (4)
10,65
Экономия: -0,32 грн
10,33 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (10)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (3)
10,85
Экономия: -0,33 грн
10,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (8)
11,05
Экономия: -0,33 грн
10,72 грн