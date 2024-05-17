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АСКОРБИНКА® С САХАРОМ таблетки, №10 - Одесса (189759) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (10)
12,35
Экономия: -0,37 грн
11,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (6)
10,75
Экономия: -0,32 грн
10,43 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (1)
11,90 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (8)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (5)
12,45
Экономия: -0,37 грн
12,08 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (6)
11,95
Экономия: -0,36 грн
11,59 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (8)
12,45
Экономия: -0,37 грн
12,08 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (17)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (8)
12,75
Экономия: -0,38 грн
12,37 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (12)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (11)
12,45
Экономия: -0,37 грн
12,08 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (3)
11,30
Экономия: -0,34 грн
10,96 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (9)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (22)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (20)
12,15
Экономия: -0,36 грн
11,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (13)
12,60
Экономия: -0,38 грн
12,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (6)
11,95
Экономия: -0,36 грн
11,59 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (17)
12,35
Экономия: -0,37 грн
11,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (20)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (10)
12,60
Экономия: -0,38 грн
12,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (35)
12,50
Экономия: -0,38 грн
12,12 грн