Вольтарен® суппозитории (Voltaren® suppositories)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
146,40 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
188,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
146,40 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
188,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
146,40 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
188,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
154,21
Экономия при брони: -9,03 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
199,48
Экономия при брони: -12,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
155,90
Экономия при брони: -8,33 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
192,31
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
158,56
Экономия при брони: -14,33 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
203,61
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
146,40 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
180,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
146,40 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
188,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
146,40 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
188,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis