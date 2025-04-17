Вольтарен® суппозитории (Voltaren® suppositories)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,53
Экономия при брони: -5,34 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
149,20
Экономия при брони: -9,01 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
150,76
Экономия при брони: -9,98 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
149,23
Экономия при брони: -4,60 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Вольтарен® суппозитории 100 мг стрип №5
Novartis
145,70 грн
Вольтарен® суппозитории 50 мг стрип №10
Novartis
187,40 грн