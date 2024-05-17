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БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость бутылка стеклянная 100 г, №1 - Львов (78066) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
253,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
234,79 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
267,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
253,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -38,36 грн
239,63 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
247,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
234,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
253,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
253,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
257,54
Экономия: -12,64 грн
244,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
267,93
Экономия: -23,44 грн
244,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
272,99
Экономия: -33,36 грн
239,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -87,36 грн
239,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -57,36 грн
239,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
340,99
Экономия: -101,36 грн
239,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
234,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
273,99
Экономия: -34,36 грн
239,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
296,99
Экономия: -57,36 грн
239,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
253,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
247,00 грн