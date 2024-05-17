Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотБАРСУЧИЙ ЖИРЦены в аптеках

БАРСУЧИЙ ЖИР жидкость бутылка стеклянная 50 г, №1 - Львов (78065) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
128,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
133,92
Экономия: -11,39 грн
122,53 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
115,33 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
128,90 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
132,65 грн
Swiss pharmacy
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
139,13 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
128,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
128,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
133,45
Экономия: -10,10 грн
123,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
141,90
Экономия: -18,78 грн
123,12 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
128,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
128,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
128,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -21,10 грн
121,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
128,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
128,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
135,90
Экономия: -12,72 грн
123,18 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 43 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
128,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
128,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
132,67
Экономия: -10,20 грн
122,47 грн