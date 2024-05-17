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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 0,5 г, №100 - Львов (689851) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
407,50
Экономия: -30,85 грн
376,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
425,17
Экономия: -51,41 грн
373,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
378,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
356,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
399,78
Экономия: -34,27 грн
365,51 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
446,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
483,50 грн
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается через 43 мин
Жолква, ул. Львовская, 86
Всего: капсулы (60)
477,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
356,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, ул. Винниченко, 37
Всего: капсулы (80)
457,99
Экономия: -97,00 грн
360,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
385,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
385,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Торговица, 4
Всего: упаковка (1)
356,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
472,99
Экономия: -112,00 грн
360,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (1)
418,43
Экономия: -41,94 грн
376,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
385,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
385,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
385,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
385,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
385,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
385,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
385,50 грн