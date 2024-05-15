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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №100 - Днепр (Днепропетровск) (179264) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
279,36
Экономия: -34,60 грн
244,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
272,66
Экономия: -27,90 грн
244,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
279,89
Экономия: -26,90 грн
252,99 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
269,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
265,73
Экономия: -13,44 грн
252,29 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
260,00
Экономия: -12,80 грн
247,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
297,67
Экономия: -43,72 грн
253,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (181)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
254,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
279,77
Экономия: -27,48 грн
252,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
278,70
Экономия: -26,41 грн
252,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
272,65
Экономия: -15,03 грн
257,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
269,25
Экономия: -15,87 грн
253,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3)
270,62
Экономия: -17,24 грн
253,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
269,48
Экономия: -17,58 грн
251,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
284,48
Экономия: -26,86 грн
257,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
290,47
Экономия: -31,63 грн
258,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
271,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
278,67
Экономия: -26,41 грн
252,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
271,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
261,25 грн