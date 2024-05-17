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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №60 - Львов (172492) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
194,94
Экономия: -26,30 грн
168,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
154,72 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
177,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
179,05
Экономия: -8,86 грн
170,19 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
180,50
Экономия: -22,57 грн
157,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
154,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
166,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
201,99
Экономия: -44,06 грн
157,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
200,99
Экономия: -43,06 грн
157,93 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
166,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
177,72
Экономия: -8,72 грн
169,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
181,84
Экономия: -11,50 грн
170,34 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
175,99
Экономия: -18,06 грн
157,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -50,06 грн
157,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
192,50
Экономия: -34,57 грн
157,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
217,99
Экономия: -60,06 грн
157,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
154,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: упаковка (1)
166,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
178,50
Экономия: -20,57 грн
157,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
192,50
Экономия: -34,57 грн
157,93 грн