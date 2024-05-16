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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №60 - Харьков (172492) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
154,72 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
176,52
Экономия: -9,42 грн
167,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
177,07
Экономия: -10,00 грн
167,07 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
178,93 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
179,99
Экономия: -22,06 грн
157,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
180,52
Экономия: -13,28 грн
167,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
189,44
Экономия: -26,63 грн
162,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
179,99
Экономия: -22,06 грн
157,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
195,99
Экономия: -28,91 грн
167,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
188,50
Экономия: -28,03 грн
160,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
179,12
Экономия: -18,94 грн
160,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
154,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (113)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
167,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
154,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
186,12
Экономия: -19,02 грн
167,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
180,61
Экономия: -13,51 грн
167,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (4)
182,99
Экономия: -25,06 грн
157,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
197,02
Экономия: -30,04 грн
166,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
181,97
Экономия: -17,06 грн
164,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
184,78
Экономия: -20,48 грн
164,30 грн