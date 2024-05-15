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БАРСУЧИЙ ЖИР капсулы 300 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (172492) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
184,72
Экономия: -23,56 грн
161,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
185,21
Экономия: -18,11 грн
167,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
184,84
Экономия: -20,64 грн
164,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (7)
180,50
Экономия: -22,57 грн
157,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
180,51
Экономия: -10,17 грн
170,34 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
171,02
Экономия: -8,42 грн
162,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
197,34
Экономия: -27,15 грн
170,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
178,50
Экономия: -20,57 грн
157,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
184,74
Экономия: -23,35 грн
161,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
154,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
184,03
Экономия: -22,87 грн
161,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
179,97
Экономия: -16,30 грн
163,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
182,57
Экономия: -15,40 грн
167,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
154,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
177,59
Экономия: -12,00 грн
165,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
193,16
Экономия: -22,97 грн
170,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (158)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
167,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
182,47
Экономия: -16,11 грн
166,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
179,81
Экономия: -9,46 грн
170,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
188,32
Экономия: -17,97 грн
170,35 грн