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Айлия® раствор для инъекций 40 мг/мл флакон 0.278 мл с иглой фильтровальной G18, №1 - Одесса (187186) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
16674,99
Экономия: -81,44 грн
16593,55 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (1)
18149,68
Экономия: -1366,48 грн
16783,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
16233,88
Экономия: -634,88 грн
15599,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 49 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
18473,79
Экономия: -1690,59 грн
16783,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
16602,02
Экономия: -1003,02 грн
15599,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
16504,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 22
Всего: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
17194,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
16674,99
Экономия: -81,44 грн
16593,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
17098,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
16674,99
Экономия: -81,44 грн
16593,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
16221,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
19715,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
16706,99
Экономия: -113,44 грн
16593,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
19588,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
19582,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 91
Всего: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (2)
16221,39 грн