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Айлия® раствор для инъекций 40 мг/мл флакон 0.278 мл с иглой фильтровальной G18, №1 - Львов (187186) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (3)
16708,99
Экономия: -115,44 грн
16593,55 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 44
Всего: упаковка (2)
16708,99
Экономия: -115,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (9)
16593,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (1)
16674,99
Экономия: -81,44 грн
16593,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (2)
16221,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 91
Всего: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (1)
16221,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
16504,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
16597,99
Экономия: -4,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (2)
17068,99
Экономия: -475,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
16674,99
Экономия: -81,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
16674,99
Экономия: -81,44 грн
16593,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
17194,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
16706,99
Экономия: -113,44 грн
16593,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
19715,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
19582,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
19588,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
17098,49 грн