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Айлия® раствор для инъекций 40 мг/мл флакон 0.278 мл с иглой фильтровальной G18, №1 - Киев (187186) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
19582,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
19588,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
19715,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
16706,99
Экономия: -113,44 грн
16593,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
17098,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
17194,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
16597,99
Экономия: -4,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
16597,99
Экономия: -4,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (2)
17068,99
Экономия: -475,44 грн
16593,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
16597,99
Экономия: -4,44 грн
16593,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 22
Всего: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (1)
16221,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
16504,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 91
Всего: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (2)
16221,39 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
17020,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1)
16233,88
Экономия: -634,88 грн
15599,00 грн