Айлия® раствор для инъекций 40 мг/мл флакон 0.278 мл с иглой фильтровальной G18, №1 - Харьков (187186) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 45 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
В других городах:
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 22
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется через 45 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17