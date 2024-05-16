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АЦЦ® Горячий напиток мед лимон порошок для орального раствора 200 мг пакетик 3 г, №20 - Львов (110516) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 334 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
287,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
344,20
Экономия: -46,44 грн
297,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
273,17 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: порошок для орального раствора (12)
297,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: порошок для орального раствора (6)
308,89
Экономия: -32,93 грн
275,96 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: порошок для орального раствора (17)
273,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -34,27 грн
278,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: порошок для орального раствора (5)
287,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: порошок для орального раствора (17)
344,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (4)
273,17 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: порошок для орального раствора (16)
318,82 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), пакетик (18)
401,40
Экономия: -122,70 грн
278,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: порошок для орального раствора (19)
287,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
345,99
Экономия: -67,27 грн
278,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
337,99
Экономия: -59,27 грн
278,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
287,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), пакетик (12)
295,33
Экономия: -34,55 грн
260,78 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), пакетик (5)
401,40
Экономия: -122,70 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
321,64
Экономия: -45,68 грн
275,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
287,00 грн