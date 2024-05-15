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АЦЦ® Горячий напиток мед лимон порошок для орального раствора 200 мг пакетик 3 г, №20 - Днепр (Днепропетровск) (110516) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
337,78
Экономия: -55,10 грн
282,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), пакетик (2)
324,82
Экономия: -53,88 грн
270,94 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), пакетик (8)
329,50
Экономия: -48,00 грн
281,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), пакетик (12)
401,40
Экономия: -122,70 грн
278,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), пакетик (14)
329,53
Экономия: -55,36 грн
274,17 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), пакетик (5)
347,50
Экономия: -66,00 грн
281,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
312,99
Экономия: -34,26 грн
278,73 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
380,90
Экономия: -99,40 грн
281,50 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), пакетик (8)
347,50
Экономия: -66,00 грн
281,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
397,30
Экономия: -115,80 грн
281,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), пакетик (11)
368,60
Экономия: -87,10 грн
281,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), пакетик (2)
320,75
Экономия: -47,93 грн
272,82 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), пакетик (4)
364,50
Экономия: -83,00 грн
281,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
289,84 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), пакетик (6)
328,16
Экономия: -38,62 грн
289,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: порошок для орального раствора (13)
347,94
Экономия: -71,98 грн
275,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
303,99
Экономия: -25,26 грн
278,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), пакетик (7)
334,18
Экономия: -61,36 грн
272,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (4)
273,17 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), пакетик (1)
329,50
Экономия: -48,00 грн
281,50 грн