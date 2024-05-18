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АЦЦ® Лонг таблетки шипучие 600 мг туба, №10 - Запорожье (99305) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
357,00
Экономия: -82,00 грн
275,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
339,00
Экономия: -64,00 грн
275,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
377,00
Экономия: -88,00 грн
289,00 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (5)
323,72 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
362,46
Экономия: -89,38 грн
273,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
331,09
Экономия: -45,13 грн
285,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (5)
304,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (5)
336,99
Экономия: -43,82 грн
293,17 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (26)
339,00
Экономия: -64,00 грн
275,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
322,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
339,00
Экономия: -64,00 грн
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
346,40
Экономия: -54,60 грн
291,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
326,99
Экономия: -33,82 грн
293,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (9)
325,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
342,01
Экономия: -54,39 грн
287,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
304,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
304,94 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
339,00
Экономия: -64,00 грн
275,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
343,50
Экономия: -69,85 грн
273,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
335,56
Экономия: -63,38 грн
272,18 грн