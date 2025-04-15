Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
466,77
Экономия при брони: -42,60 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,50 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
437,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
431,43
Экономия при брони: -46,43 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
446,95
Экономия при брони: -16,17 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
479,80
Экономия при брони: -62,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
465,20
Экономия при брони: -46,53 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
470,63
Экономия при брони: -51,96 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
465,55
Экономия при брони: -46,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
480,05
Экономия при брони: -61,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
475,75
Экономия при брони: -72,58 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
437,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
405,81
Экономия при брони: -15,84 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер