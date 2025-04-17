Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
470,09
Экономия при брони: -56,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
483,19
Экономия при брони: -59,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,20
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,72
Экономия при брони: -60,90 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
483,87
Экономия при брони: -59,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
449,15
Экономия при брони: -35,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,09
Экономия при брони: -40,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
486,55
Экономия при брони: -56,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -8,70 грн