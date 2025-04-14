Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
475,93
Экономия при брони: -41,44 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
466,14
Экономия при брони: -36,65 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,88
Экономия при брони: -39,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
465,73
Экономия при брони: -36,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
452,87
Экономия при брони: -50,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
459,00
Экономия при брони: -45,41 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
474,96
Экономия при брони: -52,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
476,20
Экономия при брони: -24,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
462,02
Экономия при брони: -32,96 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,42
Экономия при брони: -35,85 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -21,20 грн