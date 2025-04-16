Киев
Ярина® Плюс (Yarina® Plus)

Ярина® Плюс (Yarina® Plus)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
463,98
Экономия при брони: -32,93 грн
431,05 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -11,10 грн
437,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,50
Экономия при брони: -34,13 грн
439,37 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
430,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -11,10 грн
437,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,81
Экономия при брони: -35,18 грн
438,63 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
479,16
Экономия при брони: -40,53 грн
438,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -11,10 грн
437,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,20
Экономия при брони: -19,40 грн
437,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
437,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
482,78
Экономия при брони: -64,11 грн
418,67 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
427,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,86
Экономия при брони: -60,30 грн
413,56 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
437,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,49
Экономия при брони: -54,90 грн
401,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
437,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
465,69
Экономия при брони: -47,02 грн
418,67 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
452,87
Экономия при брони: -52,26 грн
400,61 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
484,36
Экономия при брони: -70,73 грн
413,63 грн
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