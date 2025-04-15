Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
467,57
Экономия при брони: -48,21 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
432,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека доброго дня
Львов, ул. Госпитальная, 11
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -34,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
482,68
Экономия при брони: -46,11 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,51
Экономия при брони: -40,02 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
432,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -34,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
432,30
Экономия при брони: -10,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -27,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -27,20 грн