Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 489 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
464,40
Экономия при брони: -70,58 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
475,00
Экономия при брони: -72,18 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
486,45
Экономия при брони: -35,45 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
475,10
Экономия при брони: -72,13 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
500,48
Экономия при брони: -58,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
475,61
Экономия при брони: -56,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
447,60
Экономия при брони: -23,56 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,77
Экономия при брони: -71,85 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,22
Экономия при брони: -69,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
469,77
Экономия при брони: -33,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,20
Экономия при брони: -20,71 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,61
Экономия при брони: -27,11 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -7,90 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер