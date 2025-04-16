Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
482,59
Экономия при брони: -70,87 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
438,00
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,57
Экономия при брони: -61,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
458,43
Экономия при брони: -51,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,35
Экономия при брони: -56,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,20
Экономия при брони: -67,05 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,74
Экономия при брони: -63,59 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
467,48
Экономия при брони: -45,35 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
473,19
Экономия при брони: -68,09 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,07
Экономия при брони: -45,52 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
469,82
Экономия при брони: -63,24 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
438,00
Экономия при брони: -58,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
478,61
Экономия при брони: -55,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
466,59
Экономия при брони: -60,49 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер