Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
463,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
486,68
Экономия при брони: -54,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -33,50 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
476,82
Экономия при брони: -54,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
469,68
Экономия при брони: -29,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,72
Экономия при брони: -50,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
454,10
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
501,32
Экономия при брони: -50,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
478,66
Экономия при брони: -49,16 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
462,24
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
488,08
Экономия при брони: -41,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,32
Экономия при брони: -35,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
485,80
Экономия при брони: -42,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
448,90
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
452,75
Экономия при брони: -39,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
478,53
Экономия при брони: -48,17 грн