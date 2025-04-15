Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
479,07
Экономия при брони: -60,94 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
461,38
Экономия при брони: -30,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
461,16
Экономия при брони: -30,83 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
468,65
Экономия при брони: -39,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
478,08
Экономия при брони: -48,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,28
Экономия при брони: -42,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
481,08
Экономия при брони: -51,58 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,65
Экономия при брони: -43,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,80
Экономия при брони: -48,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
482,68
Экономия при брони: -59,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,13
Экономия при брони: -46,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
494,93
Экономия при брони: -43,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
445,00
Экономия при брони: -40,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
478,21
Экономия при брони: -56,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
458,22
Экономия при брони: -37,97 грн