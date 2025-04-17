Ярина® Плюс (Yarina® Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
486,05
Экономия при брони: -75,16 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
457,91
Экономия при брони: -24,45 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
466,00
Экономия при брони: -61,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
490,88
Экономия при брони: -51,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
459,78
Экономия при брони: -55,55 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
456,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
470,87
Экономия при брони: -53,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
463,18
Экономия при брони: -30,48 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
462,86
Экономия при брони: -29,81 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
472,69
Экономия при брони: -17,83 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Ярина® Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер №28
Байер
471,40
Экономия при брони: -36,30 грн