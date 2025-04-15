Нитроксолин (Nitroxolinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,36
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,36
Экономия при брони: -12,05 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,20
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,56
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,59
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,61
Экономия при брони: -3,77 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,70
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,79
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
122,28
Экономия при брони: -23,32 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,78
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,23
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,69
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
121,29
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,49
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
66,36
Экономия при брони: -15,06 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Нитроксолин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,80
Экономия при брони: -0,30 грн